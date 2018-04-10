Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kamyon dere yatağına devrildi: 1 ölü - KOCAELİ

Kamyon dere yatağına devrildi: 1 ölü - KOCAELİ

- İtfaiye ekiplerinin dere yatağına devrilen kamyonda arama yapması - İtfaiye ekiplerinin sürücünün cesedini ambulansa taşınması - Yolu kapatan demir bariyerlerin itfaiye ekipleri tarafından yoldan kaldırılması - İtfaiye ekiplerinin devrilen kamyon çevresinde çalışması Kocaeli 'de kamyon dere yatağına devrildi: 1 ölüKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, gübre yüklü kamyonun dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Sepetçi Mahallesi Sepetçiler Yolu'nda, Kenan Yazıcı (57) idaresindeki 54 DJ 168 plakalı gübre yüklü kamyon, yokuş aşağıya indiği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.Hızını alamayan kamyon, yaklaşık 50 metre yükseklikten Bıçkıderesi yatağına devrildi.Kazayı görenlerin haber vermesiyle itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.İtfaiye ekipleri, sürücü Yazıcı'yı kamyonda sıkıştığı yerden çıkardı.Yaşamını yitirdiği belirlenen Yazıcı’nın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Cenaze Gübre Sağlık Ekipleri Dere Yatağı 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı