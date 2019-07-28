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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Kamyon alev alev yandı

Kamyon alev alev yandı

kamyonun yanması

-itfaiyenin müdahalesi

( MUĞLA )- Muğla’daki bir kireç işletmesinde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen araç yangında tamamen kullanılmaz hale geldi MUĞLA

- Muğla’nın Menteşe ilçesindeki bir kireç işletmesinin içerisinde araçta çıkan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Kireç işletmesi içerisinde hareket halinde olan Ayhan Saygılı yönetimindeki 48 DN 032 plakalı kamyondan kokular gelmeye başlayınca sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bilgilendirerek olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yanan araca müdahalesi sonrası araç tamamen söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Yapılan ilk tespitte yangının elektrik aksamından çıktığı belirlendi.
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