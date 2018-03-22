Kamu ve özel iş yerlerinden topladıkları bilgisayarları tamir edip, ihtiyacı olan okullara dağıtıyorlar

-BİLGİSAYARIN TAMİR EDİLMESİ

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki bir okulda öğrenciler tarafından onarılan bilgisayarlar, gerekli kontrollerin ardından ilçeye bağlı kırsal mahallerdeki okullara hibe ediliyor. Resmi dairelerde kullanılmayan eski sistem bilgisayarlar Ceylanpınar ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 11 ve 12’nci sınıfında okuyan öğrenciler tarafından her türlü bakım ve onarımdan geçtikten sonra ilçeye bağlı kırsal mahallelerde bulunan okullara hibe ediliyor. Okulun bilişim ve teknoloji öğrencilerinin özverili şekilde çalışarak hurdaya ayrılmış bilgisayarları kullanılabilir bir şekle getirilip onları kırsal’da bulunan okullara hibe etmemiz nedeniyle büyük onur duyduklarını ifade eden okulun öğretmenlerinden bölüm şefi Abdulhalim Zengin “ Kamu ve özel iş yerlerinin atıl durumdaki bilgisayarlarını atölyemizde tamir edip kırsal mahallerde maddi imkanı olmayan öğrencilere dağıtıyoruz" diye konuştu.

(UK-SD-

