Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Kamu STK İşbirliği Projesi' - BURSA Haberi

'Kamu STK İşbirliği Projesi' - BURSA Haberi

"Kamu STK İşbirliği Projesi" - BURSA - Detaylar - Dernekler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Türköz ve Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı'nın konuşması - Proje kapsamında 20 ilde düzenlenecek "Sivil Toplum Günleri" etkinlikleri, Bursa 'da başladı - İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkan Yardımcısı Türköz:"Bu etkinliklerimize 2 bin katılımcının gelmesini öngörüyoruz. Bu şekilde iş birliği kapasitesini artırmayı düşünüyoruz. Bunun yanında 6 Avrupa Birliği üyesi ülkede çalışma ziyaretleri yapılacak"BURSA (AA) - İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye ile Avrupa Birliğinin (AB) finanse ettiği ''Kamu Sivil Toplum Kuruluşu (STK) İşbirliği Projesi'' kapsamında, 20 ilde düzenlenecek ''Sivil Toplum Günleri'' etkinliklerine, Bursa 'da başlandı.Dernekler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Türköz, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin geçen yılın aralık ayında resmi olarak start aldığını hatırlatarak, "Projenin faaliyetlerine devam ediyoruz. Projemizin içinde kamu personeli eğitimleri var. STK ile iş birliği kapasitesini artırmak üzere 1500 kamu personelini eğiteceğiz.'' dedi.
Türköz, "Bu etkinliklerimize 2 bin katılımcının gelmesini öngörüyoruz. Bu şekilde iş birliği kapasitesini artırmayı düşünüyoruz. Bunun yanında 6 Avrupa Birliği üyesi ülkede çalışma ziyaretleri yapılacak. Yine kamu STK personellerinin ve çalışanlarının internet üzerinden bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunabileceği bilgi merkezi oluşturuyoruz." diye konuştu.
STK'lerin mevcut durumu ve ihtiyaçlarını belirlendiği bir STK analiz raporu oluşturacaklarını vurgulayan Türköz, "Umarım bu yaptığımız çalışmalar amacına ulaşır ve kamu STK iş birliğine fayda sağlar. Projemiz yaklaşık 2,6 milyon avroluk bir projedir. Buna sadece AB değil Türkiye de destek veriyor. Türkiye'de 20 ilde bu programlar yapılacak ama 81 ilimizden de temsilcilerimizi bu programlara dahil etmeyi düşünüyoruz.'' ifadelerini kullandı. Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı da sivil toplum kuruluşlarının, toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini belirtti.
STK'lerin, günlük yaşamın birçok noktasında insanların karşısına çıktığını vurgulayan Avcı, ''STK'ler ihtiyaç sahiplerine, engellilere, kadınlara, yaşlılara yardım ediyor. Gençlerimizin sıkıntılarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ülkemizin sorunlarına görüş ve önerilerde bulunuyor.'' değerlendirmesinde bulundu.Panel ve oturumların yapılacağı etkinlik yarın sona erecek.

Avro Alışveriş Toplantı Sivil Toplum Kamu Personeli 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı