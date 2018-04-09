"Kamu STK İşbirliği Projesi" - BURSA - Detaylar - Dernekler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Türköz ve Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı'nın konuşması - Proje kapsamında 20 ilde düzenlenecek "Sivil Toplum Günleri" etkinlikleri, Bursa 'da başladı - İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkan Yardımcısı Türköz:"Bu etkinliklerimize 2 bin katılımcının gelmesini öngörüyoruz. Bu şekilde iş birliği kapasitesini artırmayı düşünüyoruz. Bunun yanında 6 Avrupa Birliği üyesi ülkede çalışma ziyaretleri yapılacak"BURSA (AA) - İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye ile Avrupa Birliğinin (AB) finanse ettiği ''Kamu Sivil Toplum Kuruluşu (STK) İşbirliği Projesi'' kapsamında, 20 ilde düzenlenecek ''Sivil Toplum Günleri'' etkinliklerine, Bursa 'da başlandı.Dernekler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Türköz, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin geçen yılın aralık ayında resmi olarak start aldığını hatırlatarak, "Projenin faaliyetlerine devam ediyoruz. Projemizin içinde kamu personeli eğitimleri var. STK ile iş birliği kapasitesini artırmak üzere 1500 kamu personelini eğiteceğiz.'' dedi. Türköz, "Bu etkinliklerimize 2 bin katılımcının gelmesini öngörüyoruz. Bu şekilde iş birliği kapasitesini artırmayı düşünüyoruz. Bunun yanında 6 Avrupa Birliği üyesi ülkede çalışma ziyaretleri yapılacak. Yine kamu STK personellerinin ve çalışanlarının internet üzerinden bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunabileceği bilgi merkezi oluşturuyoruz." diye konuştu. STK'lerin mevcut durumu ve ihtiyaçlarını belirlendiği bir STK analiz raporu oluşturacaklarını vurgulayan Türköz, "Umarım bu yaptığımız çalışmalar amacına ulaşır ve kamu STK iş birliğine fayda sağlar. Projemiz yaklaşık 2,6 milyon avroluk bir projedir. Buna sadece AB değil Türkiye de destek veriyor. Türkiye'de 20 ilde bu programlar yapılacak ama 81 ilimizden de temsilcilerimizi bu programlara dahil etmeyi düşünüyoruz.'' ifadelerini kullandı. Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı da sivil toplum kuruluşlarının, toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini belirtti. STK'lerin, günlük yaşamın birçok noktasında insanların karşısına çıktığını vurgulayan Avcı, ''STK'ler ihtiyaç sahiplerine, engellilere, kadınlara, yaşlılara yardım ediyor. Gençlerimizin sıkıntılarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ülkemizin sorunlarına görüş ve önerilerde bulunuyor.'' değerlendirmesinde bulundu.Panel ve oturumların yapılacağı etkinlik yarın sona erecek.