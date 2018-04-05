Kamu-Sen'den yardımcı hizmetli personelin sorunlarına ilişkin dilekçe kampanyası - ANKARA Haberi
- Türkiye Kamu - Sen Genel Sekreteri Önder Kahveci'nin açıklaması - Türkiye Kamu - Sen tarafından yardımcı hizmetli personelin sorunlarıyla ilgili dilekçe kampanyası kapsamında toplanan 11 bini aşkın dilekçe, Ulus PTT'den Başbakanlığa gönderildi - Türkiye Kamu - Sen Genel Sekreteri Kahveci: - "Sayıları 110 bine ulaşan yardımcı hizmetlilerimizin imzaladıkları bu dilekçeler yoluyla çığlıklarının, seslerinin duyulması ve sorunların çözülmesi adına Sayın Başbakan'ın bir an önce inisiyatif kullanarak tüm yetkililerden duyarlılık içerisinde olmasını bekliyoruz"ANKARA (AA) - Türkiye Kamu - Sen tarafından yardımcı hizmetli personelin sorunlarıyla ilgili dilekçe kampanyası kapsamında toplanan 11 bini aşkın dilekçe, Ulus PTT'den Başbakanlığa gönderildi.PTT Ulus Şubesi'nden dilekçeleri gönderen grup adına açıklama yapan Türkiye Kamu - Sen Genel Sekreteri Önder Kahveci, kamu görevlileri arasında yer alan yardımcı hizmetliler sınıfı personelinin ek göstergeden faydalanmadığı belirtti. Bu durumun hizmet sınıfı çalışanlarının hem çalışanların maaşlarının hem de emekli maaşlarının düşük kalmasına sebebiyet verdiğini aktaran Kahveci, "Ayrıca Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin de dışında tutulan yardımcı hizmetler sınıfı personeli, yer değiştirme konusunda da büyük belirsizlikler ve sorunlarla karşılaşmaktadır." diye konuştu. Birçok yardımcı hizmetlinin yetki, sorumluluk ve özlük haklarına tabi tutulmadığını vurgulayan Kahveci, şunları kaydetti:"Konfederasyon olarak yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının sorunlarına duyarlılık oluşturmak adına, ocak ayı sonunda Türkiye genelinde bir dilekçe kampanyası başlatmıştık. Kamu kurum ve kuruluşlarında yardımcı hizmetli olarak görev yapan personelimiz, kampanyamıza büyük bir ilgi göstermiş, Mart ayı sonuna kadar temsilciliklerimizde 11 binin üzerinde dilekçe toplanmıştır.Türkiye Kamu - Sen olarak teşkilatlarımızdan genel merkezimize ulaştırılan bu dilekçeleri, Başbakanımız Binali Yıldırım'a gönderdik. Sayıları 110 bine ulaşan yardımcı hizmetlilerimizin imzaladıkları bu dilekçeler yoluyla çığlıklarının, seslerinin duyulması ve sorunların çözülmesi adına sayın Başbakan'ın bir an önce inisiyatif kullanarak tüm yetkililerden duyarlılık içerisinde olmasını bekliyoruz."