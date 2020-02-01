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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kamu kurumlarının internet sitelerinin erişimine engel olan hacker yakalandı

Kamu kurumlarının internet sitelerinin erişimine engel olan hacker yakalandı

Yakalanan şahsın polisler arasında yürümesi

Sosyal Medya Alışveriş Siber Saldırı Flash Bellek Kredi Kartı 

-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntüsü
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun Siber Polisi Sanal devriye ekipleri, kamu ve özel kuruluşlara ait internet sitelerine erişime engelleme saldırıları düzenleyip, başkalarını kedi kartı bilgilerini ele geçirip yayınladığı iddia edilen hackeri yaptıkları takip sonucu yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sanal Devriye Polisleri sahte sosyal medya hesapları üzerinde yaptıkları takipte başka kişilere ait kredi kartı bilgilerini ele geçirip yayınlayan, kamu ve özel kuruluşlara ait internet sitelerine erişime engelleme saldırıları düzenleyen B.G. (23) isimli hackeri Bafra İlçesinde yaptıkları operasyonla yakaladı. Siber polisi B.K. isimli şahısın açtığı sahte hesabın paylaşımlarında başka kişilere ait kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği, bunları paylaştığ, bu kart bilgileri ile alışverişler yaptığı, bilişim alanındaki kamu kurum ve kuruluşları ve muhtelif özel kurumlarının da aralarında bulunduğu web sitelerine siber saldırılar gerçekleştirdiği ve kısa süreli bu sitelere erişimi engellediği, ayrıca şüphelinin kendisinin de açmış olduğu web sitesi dahil birçok hacker sitesinde kişilerin mail, fake cc veya çalıntı cc paylaşımı (Kredi kartı bilgisi) paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.K.'nin Samsun'un Bafra ilçesindeki evinde yapılan aramada, hard disk, flash bellek, CD/DVD , laptop, sanal kart ve cep telefonları ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu. Polisteki sorgulanması tamamlanan B.K. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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