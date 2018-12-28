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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kamu kurumlarını dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi serbest bırakıldı

Kamu kurumlarını dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi serbest bırakıldı

Adliye yazısından görüntü

Adli Kontrol Dolandırıcılık Irak Trol 

-Zanlıların adliyeye getirilişi
-Detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri vergi denetmeni 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla vergi denetmeni D.Ç. ve E.K'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (YE-
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