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( İSTANBUL ) Kamu Denetçisi Şeref Malkoç: "Başvuruların çözüm oranı da yüzde 80" İSTANBUL



- Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu İstanbul Liselerarası “İyi Yönetim İlkeleri Yarışması” tanıtım toplantısı yapıldı. Programda konuşan Kamu Denetçisi Şeref Malkoç,"2017 yılında 17 bin 131 başvuru aldık diyen Malkoç: “Hukuka uygun olan başvuruların çözüm oranı da yüzde 80 bunların önemli bir bölümünü dostane çözdük"dedi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin konferans salonunda yapılan tanıtım toplantısına Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan Kamu Denetçisi Şeref Malkoç ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan: “Şikayet etmek, eleştirel olmak çok revaçta. Gençlerde iktidara karşı, güce karşı, okul idaresine karşı, öğretmene karşı, anne babaya karşı isyana varmayacak kadar da olsa eleştirinin olması gayet revaçtadır, popülerdir. Ama bu nasıl kanalize edilmelidir. Tamam, ‘benim bir konuda çok şikayetim var. Bunu arkadaş meclislerinde dile getiriyorum. Kızıyorum, bağırıyorum, yerden yere vuruyorum.’ Ama arkadaşlar asıl marifet o şikayetinizi o derdinizi aksiyona dökmek. Nedir bu aksiyon? Bu aksiyonun bir tarafı ilgili kurum nezdinde bir girişimde bulunmak. ‘bu belediye başkanı şöyle şu işi bir türlü yapmadı’ sen acaba bununla ilgili bu belediyenin santralini aradın mı? Aramıyorsak o zaman o işte maalesef biz sorumsuz davranıyoruz. Bir haksızlığı tespit ettiğimizde hiç olmazsa bugünün şartlarında bilgisayarımızın, telefonumuzu başında bir mail atamıyorsak, bir telefon aşamıyorsak o zaman biz o haksızlığın parçası haline geliyoruz. Bunun ötesindeki duyarlılık ulaşmamız gerek bilinç düzeyi nedir? O da bizzat görev alıp potansiyel haksızlıkların önüne geçecek çalışmalar iş ve eylemlerde bulunmaktır. Mesela bir derdimiz var. Çevre ile ilgili, hayvan hakları ile ilgili bir derdiniz var. Hayvanları çok seviyorsunuz. Hayvanları çok sevişiniz, evinizdeki bir tane hayvanı çok sevmenizden ibaretse işte bu yetersiz. Ama hayvanları koruyacak bir çalışmanın içerisinde bulunmanız, oraya zaman ayırmanız işte sizin gerçek anlamda o derdinizi kuvveden fiile çevirmeniz demektir. Onun için işte bu Türkiye’deki ombudsmanlık kurumu da aslında dertli olduğumuz konularda ve yahut da bir haksızlığı yaşadığımız, gördüğümüz durumlarda buna seyirci kalmanın ötesine geçmenin başka bir fırsatı” dedi.

Kamu Denetçisi Şeref Malkoç: “Bir işte memnuniyetsizliği varsa işlerin daha iyi düzeltilmesi gerektiğinde müracaat edecekleri yerler var. Bunların başında mahkemeler geliyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız 2003 yılından sonra bunlara bir şey daha ilave etti. Dünyadaki deyimiyle ombudsmanlık, Türkiye’deki deyimiyle kamu denetçiliği kurumu. İdareciler yorgun olur ve yahut da işleri çok olur. Hani vatandaş yanına geldiğinde suratını asar, bugün git yarın gel der ya. İşte bu müessese onu önlemek için kurulan bir müessese. Temel ilkemiz; insanları en hayırlısı insanlara faydası olandır. Diyoruz ki siz okulda bir sorun ile mi karşılaştınız, belediyelerden bir aksaklık, noksanlık mı var. Mahkemeye gitmiyorsun, Kamu Denetçiliği Kurumu’na gelir. Kamu denetçiliği verdiğiniz dilekçeden sizden harç alınmaz, pul alınmaz. Sizin verdiğiniz dilekçeyi en geç 6 ay içerisinde karara bağlarlar “şeklinde konuştu.

“Hukuka uygun olan başvuruların çözüm oranı da yüzde 80” 2017 yılında 17 bin 131 başvuru aldık diyen Malkoç: “Hukuka uygun olan başvuruların çözüm oranı da yüzde 80 bunların önemli bir bölümünü dostane çözdük. Şimdi siz her hangi bir devlet kurumuna her hangi bir iradeye gittiğinizde resmi bir işlem yapmaya kalktığınızda sizin yaşının 18’den küçük işlem yapamazsınız. Kamu denetçiliği kurumuna 18 yaşından küçükler velisini izni olmadan müracaat edebiliyorlar. Lisedeki yavrularımız arasında müsabaka düzenliyoruz. Biz İstanbul’daki liseleri yarıştıracağız. Allah nasip ederse de bu yarışmaların sonunda finali eğer Cumhurbaşkanımız’da uygun görürse İstanbul’un güzel salonlarının birinde onun katılımıyla ödül törenini taçlandıracağız İnşallah” ifadelerini kullandı. Toplantı sonrasında Kamu Denetçisi Şeref Malkoç, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan’a plaket takdim etti. ( MB-HK-

