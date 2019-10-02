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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kamu binası botanik bahçeye çevrildi İzle

Kamu binası botanik bahçeye çevrildi İzle

BİNA TABELASI

Askerlik Şubesi Kitap Okuma Geri Dönüşüm Botanik Bahçesi Öğrenciler 

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( ŞIRNAK -ÖZEL)- Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü girişi, müdür ve çalışanların yardımı ile botanik bahçeye çevrildi ŞIRNAK

- Şırnak’ın Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesi, müdür ve personellerin çalışması sonucu botanik bahçeye çevrildi. Atık malzemeler ile araç lastiklerinden saksı yapılan bahçede çocuklar okul çıkışı kitap okuyabiliyor.Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası, daha önce askerlik şubesi olarak kullanılan binaya taşındı. Buranın bakımsız olduğunu gören İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, personelleri ile birlikte müdürlük girişinde bir çalışma başlattı. Küçük dokunuşlarla binanın girişini botanik bahçesine dönüştüren İnan ve ekibi, duvarlara da çeşitli resimler çizdirdi. Yapılan çalışma sonrası müdürlük kapıları öğrencilere de açıldı. Öğrencilerin, okul çıkışı müdürlük bahçesine gelerek kitap okumaları sağlandı.Konuyla ilgili bilgi veren Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, amaçlarının halka çevreye önem verilmesini aşılamak olduğunu söyledi.

İnan, "Eski binamız kullanılamaz haldeydi. 2017'de bu binaya taşındık. Bu bina askerlik şubesi binasıydı, kullanılmıyordu. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve kaymakamlığımızın destekleriyle yeni bir bina haline getirdik. Şu an konferans salonu dahi mevcut. Binamızın çevresinde çiftçilerimizin daha güzel bir ortamda çalışması amaçlandı. İlçemizin tüm güzelliklerini buralara taşıdık. Güzel ferah bir alan oldu. Lastik ve pet bardakları geri dönüşüme kazandırdık" dedi.

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