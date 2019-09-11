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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Gaziantep’te

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Gaziantep’te

vali ziyareti

Kamu Denetçileri Merkezi Yönetim Dostluk Köprüsü 

-konuşmalar
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti.11-12 Eylül Çarşamba ve Perşembe günü devam edecek Ombudsman Halkla Buluşuyor Programı çerçevesinde Gaziantep’e gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve kamu denetçileri, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti. Vali Davut Gül ile istişarelerde bulunan Malkoç, Gaziantep’in bölgenin lideri konumda olduğu belirtti.
Kamu Denetçiliği kurumunun halkla devlet arasındaki dostluk köprüsü olduğunu belirten Malkoç, “Kamu denetçiliği kurumu olarak Gaziantep’te 2 günlük bir programımız var. Gaziantep’in Türk ekonomisine, Türk siyasetine ve Türkiye’deki bütün alanlara katkısını biliyoruz. Hem bunu yakından görelim hem de halkla devlet arasında kamu kurumları kamu yöneticileri arasındaki memnuniyetleri, talepleri, memnuniyetsizlikleri varsa bunları yerinde görelim dedik. Dünyadaki yaygın adıyla Ombudsmanlık, Türkiye’deki adıyla Kamu Denetçiliği kurumu, halkla devlet arasındaki dostluk köprüsüdür. Biz Kamu Denetçiliği Kurumu olarak vatandaşın, idare ile gerek yerel gerekse merkezi yönetim kamunun bütün kurumlarıyla ilgili herhangi bir sorunu, sıkıntısı, talebi, şikayeti olduğunda ve bu eğer kamu tarafında karşılanmıyorsa insanımıza mahkemeye gitmeyin bize gelin diyoruz. Çünkü kurumumuz devlet millet kaynaşması için kurulmuştur. Başvurularımızı çok kolay alıyoruz, herhangi bir ücret talebimiz olmuyor ve altı ayda sonuca bağlıyoruz. Gaziantep Bölge ticaretinin merkezi konumundadır. Gaziantep çevre ülkelerdeki yıkımdan sonra Gaziantep Halep’in de, Musul’un da, Şam ve Bağdat’ın da ticari merkezi oldu. Gaziantep bu bölgeleri besliyor” diye konuştu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a Gaziantep’i ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
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