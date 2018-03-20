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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Türkiye dünya insanlığının haysiyetini temsil ediyor' - SAMSUN

Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Türkiye dünya insanlığının haysiyetini temsil ediyor' - SAMSUN

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Türkiye dünya insanlığının haysiyetini temsil ediyor" - SAMSUN - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyareti - Şeref Malkoç'un konuşması - Kamu Başdenetçisi Malkoç: - "Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, bir taraftan kalkınma hızını dünyada en iyi yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da insanlık adına dünya insanlığının haysiyetini temsil ediyoruz. Bu üçünü bir arada başarabilmek önemli bir şey"SAMSUN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, bir taraftan kalkınma hızını dünyada en iyi yapmaya çalışıyoruz, bir taraftan da insanlık adına dünya insanlığının haysiyetini temsil ediyoruz. Bu üçünü bir arada başarabilmek önemli bir şey." dedi.
Malkoç, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin artık siyasi krizleri aşmış, dünya ekonomileri arasında kalkınmada ilk üçe giren bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir taraftan DEAŞ, PKK, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken diğer taraftan kalkınma hızını fevkalade bir yere getirdiğine dikkati çeken Malkoç, kalkınmada ender ülkelerden biri konumunda bulunduğunu belirtti.
Türkiye'nin demokrasiyi geliştirmede, hukuk alanında atılımlar yapmaya, insan haklarında bölgeye örnek olmaya çalışan bir ülke konumunda olduğunu vurgulayan Malkoç, şunları kaydetti:"Dünyanın hiçbir ülkesinde 3,5 milyon mülteci barınmıyor. Türkiye, ölümden kaçan, annesi, babası olmayan insanlara ev sahipliği yapıyor. Bu, çok önemlidir. Belki bunun zorlukları var ama önümüzdeki medeniyetin inşasının ilk adımının temellerinin adımıdır. Avrupa ülkeleri mültecilere iyi gözle bakmıyor. Türkiye bunlara gönlünü açmış, sofrasını açmış, ekmeğini paylaşıyor. Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, bir taraftan kalkınma hızını dünyada en iyi yapmaya çalışıyoruz, bir taraftan da insanlık adına dünya insanlığının haysiyetini temsil ediyoruz. Bu üçünü bir arada başarabilmek önemli bir şey. Bunlarla yetinmeyeceğiz, daha iyisini yapmaya çalışacağız."Malkoç, daha sonra Vali Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde bir araya geldi.

Terörle Mücadele Lyon Mülteci Haysiyet 

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