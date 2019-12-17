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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Mültecilere yardım etmek insanlığın onurudur' - MOSKOVA

Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Mültecilere yardım etmek insanlığın onurudur' - MOSKOVA

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Mültecilere yardım etmek insanlığın onurudur" - MOSKOVA - Kamu Başdenetçisi Malkoç'un konuşmasıKamu Başdenetçisi Malkoç: "Türkiye mültecilere insanlık onuru için kapısını açtı"MOSKOVA (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin insanlığın onuru ve haysiyeti için mültecilere kapısını açtığını söyledi.

Malkoç, Rusya'nın başkenti Moskova 'da "3. Uluslararası Avrasya'da İnsan Haklarının Korunması Konferansı"nda konuştu.
Milyonlarca kişinin yoksulluk, açlık, savaş ve terör sebebiyle göç ettiğini belirten Malkoç, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 70 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini, 20 milyondan fazla kişinin de mülteci olmak zorunda kaldığını dile getirdi.Malkoç, "Mültecilere, sığınmacılara yardım etmek insanlığın onurudur. Dünyadaki her beş mülteciden biri Türkiye'ye sığınmıştır. Suriye'deki iç savaş sebebiyle 6 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bunun 3,7 milyonu Türkiye'ye sığındı." dedi.
ABD ve Avrupa'nın bazı ülkelerinin, mülteciler gelmesin diye sınırlarına dikenli tel örgü çektiğini anımsatan Malkoç, "Türkiye savaştan, ölümden kaçan bu insanlara sınırlarını ve kapılarını açtı. Bunlar için özel kanun çıkardı. Bunu insanlığın onuru, haysiyeti için yaptı." ifadesini kullandı.Malkoç, Türkiye'nin Suriye'den gelenler için 40 milyar dolar harcadığına dikkati çekerek "Türkiye'de 8 yıllık süre içinde 515 bin 876 Suriyeli çocuk doğdu, 685 bin 750 Suriyeli çocuk Türk okullarında okuyor. 63 milyon 500 bin defa Suriyeliler muayene olmuştur. Bu muayenelerin 2 milyon 200 bini yataklı tedavi, 2 milyonu da ameliyatla yapılan tedavilerdir." diye konuştu.
Ayrıca Malkoç, Türkiye Ombudsmanlığı olarak Suriyelilerle yakından ilgilendiklerini ve onlarla ilgili özel bir rapor hazırladıklarını bildirdi.

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