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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kamu Başdenetçisi Malkoç - İZMİR

Kamu Başdenetçisi Malkoç - İZMİR

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşması - Toplantıya katılanlardan detaylar - Şeref Malkoç ve denetçilerin Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancıoğlu ile görüşme detaylarıKamu Başdenetçisi Malkoç: - "Kamu Denetçiliği Kurumu insanımız tarafından yeterince tanınmıyor. Hak ettiği şekilde tanınır, çalışırsa idare ve insanımız arasındaki birçok sorunun mahkemeye başvurmadan çözüleceği inancındayız. Halkın, vatandaşın avukatlığını yapıyor tavsiye kararı ile idareye de yol gösteriyoruz"İZMİR (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun yeterince tanınması durumunda idare ve vatandaş arasındaki birçok sorunun mahkemeye başvurmadan çözüleceğine inandıklarını söyledi.

İzmir 'deki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Malkoç ve kamu denetçileri, kurumun işleyişine ilişkin açıklamalarda bulundu.Hak ihlali deyince akla ilk gelen çözümün hemen mahkeme olduğuna işaret eden Malkoç, "Alternatif çözüm yollarının aranması için çabalar yoğunlaşmıştır. Ceza hukuku alanında uzlaşma dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yerini almış ve yaygınlaşmaya başlamıştır." dedi.
Malkoç, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, hizmetin hukuka ve insan haklarına uygunluğu konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek Türkiye'de ve yurt dışındaki ziyaretlerinde hak arama yolları konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.Şikayetlerin elektronik ortamda alındığını ve 6 ay içinde karara bağlandığını dile getiren Malkoç, "Ücret, harç almıyoruz. Vatandaşın işini görmek için idareye tavsiyede bulunuyor, buna da dostane çözüm diyoruz." değerlendirmesini yaptı. - Şikayet başvuruları yükseldiMalkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet başvurularının 2016 yılında 5 bin 519 iken 2017 yılında yüzde 210 artışla 17 bin 131'e ulaştığını aktararak en çok şikayetin kamu personel rejimi ile eğitim ve öğretim alanından geldiğini söyledi.

Kurum olarak geçen yıl bin 887 dosyayı dostane çözüme kavuşturduklarını ifade eden Malkoç, tavsiye kararı sayısının 2016 yılına göre yüzde 295 artış, kısmen tavsiye kararı sayısının da yüzde 453 artış gösterdiğini, kararlara idare uyum oranının da yüzde 65 olarak gerçekleştiğini anlattı. Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu insanımız tarafından yeterince tanınmıyor. Hak ettiği şekilde tanınır, çalışırsa idare ve insanımız arasındaki birçok sorunun mahkemeye başvurmadan çözüleceği inancındayız. Halkın, vatandaşın avukatlığını yapıyor, tavsiye kararı ile idareye de yol gösteriyoruz." dedi.
Malkoç, çalışma alanlarının çok geniş olduğunu, kamu denetçisinin gerekli durumlarda devlet sırrı bile olsa araştırabilme yetkisinin bulunduğunu kaydetti.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve denetçiler, daha sonra Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kamu Denetçileri Alışveriş Kamu Denetçisi Devlet Sırrı Basın Mensupları 

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