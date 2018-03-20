Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Hasan Celal Güzel, 28 Şubat'ın 'Tank Hasan'ıydı'



- Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel 73 yaşında vefat etti. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, " 28 Şubat döneminde 'Tank Hasan' tabiriyle demokrasi mücadelesi verdi" dedi.

Denizli'de fizik tedavi amaçlı gittiği bir termal otelde rahatsızlan eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel, ilk müdahalenin ardından dün Ankara'ya sevk edildi. Akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan Güzel 73 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ailesine başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin güzel bir insanını daha ahirete yolcu ettiğini dile getirdi. Malkoç, "Öğrencilik yıllarından beri Türkiye'nin meselelerinin içinde olan biriydi. Öğrenciliğinde başladığı memleket mücadelesi ömrü boyunca devam etti. Aynı zamanda renkli bir simaydı, yüreği hep memleket için çarpıyordu. Çıkardığı dergilerle Türkiye'nin demokratikleşmesine çok büyük katkılar verdi. 28 Şubat döneminde 'Tank Hasan' tabiriyle demokrasi mücadelesi verdi. Allah gani gani rahmet eylesin" diye konuştu.

Diğer yandan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, twitter hesabından, "Hakka kavuşan eski bakanlarımızdsn Hasan Celal Güzel e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Merhum ,milletimiz ve devletimiz için yaptığı çalışmalar ,28 Şubat sürecindeki cesur mücadele ve daha nice güzel hasletle daima hayırla anılacaktır" paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Hasan Celal Güzel beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Hak ve dava şuuruyla millet ve memleket için yaptığı güzel hizmetler hiç bir zaman unutulmayacak" ifadelerinde bulundu. Hasan Celal güzel için yarın Meclis'te de devlet töreni düzenlenecek. Güzel, Hacı Bayram Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

