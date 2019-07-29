Kamu Başdenetçisi Malkoç Hakkari’de

- Şeref defterini imzalaması

- Karşılıklı hediye takdimi

- Vali Akbıyıkın konuşması

- Başdenetçi Malkoç’un konuşması

- Savcılık, Baro, HATSO ziyaretleri



( HAKKARİ )- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç:- “Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadele dünyanın hiçbir yerinde yok” HAKKARİ



- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye’nin son 10 yıldan beri teröre karşı amansız bir mücadele verdiğini belirterek, “Çok şükür Türkiye son yıllarda özellikle teknolojiden de faydalanarak teröre karşı mücadelesini iyi bir noktaya taşıdı. Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadele dünyanın hiçbir yerinde yok” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Kamu Denetçiliği Kurumunun Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki kamu denetçisi Yahya Akman, Genel Sekreter İbrahim Kılınç, Özel Kalem Veysi Şirin ve Kurumsal İletişim Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı ziyaret etti. Karşılıklı hediye takdiminin ardından bir açıklama yapan Vali İdris Akbıyık, Kamu Denetçiliği Kurumunun önemine vurgu yaparak, kentin doğal güzellikleri ve yöreye has ürünleriyle görülmeye değer bir yer olduğunu ifade etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, ülkede eskisi gibi terör olaylarının yaşanmadığını ifade ederek, huzur ortamında ekonomi ve refahın artacağını vurguladı. Malkoç, "Türkiye'de özellikle son 10 yılda fevkalade gelişmeler oldu. Hakkari'nin de bu gelişmelerden kendi imkanları ölçüsünde nasibini alması gerekiyor. Bunu engelleyen en önemli unsur terördür. Türkiye son 10 yıldan beri teröre karşı amansız bir mücadele veriyor. DEAŞ, FETÖ, PKK terörü. Çok şükür Türkiye son yıllarda, son zamanlarda özellikle teknolojiden de faydalanarak teröre karşı mücadelesini iyi bir noktaya taşıdı. Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadele dünyanın hiçbir yerinde yok. Kolay değil. Yüreğimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor, ama inşallah terörün üstesinden gelinecek. Çok şükür beli de kırıldı zaten. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak biz de değişik illere gittiğimiz gibi bugün de Hakkari'deyiz. Buradaki kamu hizmetlerini arkadaşlarımızla değerlendireceğiz, halkımızla görüşeceğiz, onların taleplerini dinleyeceğiz, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması için neler yapılabilir, bunları karşılıklı istişare edeceğiz. Önemli olan insanımızın huzurudur, refahıdır, kalkınmasıdır, gelişmesidir. Devletin bütün kurumları bunun için vardır. Kamu Denetçiliği Kurumu burada devletle vatandaş arasında bunların gelişmesine katkıda bulunan bir kurumdur. Dünyadaki bütün ombudsmanlıklar da bunu yapıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başdenetçi Malkoç ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından adliyeden ayrılan Malkoç, Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya ile Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş’ı ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş’i ziyaret edip, kentin kamusal, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını dinleyerek not aldı. Geceyi kentte geçirecek olan Başdenetçi Malkoç ve beraberindeki heyetin yarın sabah Yüksekova ilçesine geçeceği öğrenildi.

