Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Dünya insanlığının haysiyetini temsil ediyoruz”

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- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Bir taraftan terörle mücadele ediyor, bir taraftan kalkınma hızını dünyada en iyi yapmaya çalışıyoruz, diğer taraftan da dünya insanlığının haysiyetini temsil ediyoruz” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Adalet, Hukuk ve Kamu Denetçiliği Kurumu” konulu konferans için Samsun’da geldi. İlk ziyaretini Samsun Valisi Osman Kaymak’a yapan Şeref Malkoç burada yaptığı konuşmasında, “Bizim illerimiz hak ettikleri yerdeler mi bunu kendi aramızda konuşmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye’nin çok geniş potansiyeli var. Örneğin, yılda 5 milyon Rus Türkiye’ye geliyor. Aynı zamanda da 600-700 bin civarında Arap da serinlemek adına Türkiye’ye geliyor. Bunlar bir ülke için büyük nimetler. Türkiye hizmet kalitesi açısından, sağlık eğitim ve ekonomi açısından da son yıllarda fevkalade mesafe kaydetti.

Bunlar yeterli değil. 2023 hedeflerine baktığımızda yapmamız gereken çok daha iş var. Çünkü her nasıl biz hizmet kalitesini arttırmaya çalışıyorsak ülkelerin de birbirleriyle olan yarışları var. Türkiye’nin 2023 hedefi dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmek. Burada herkese görev düşüyor” diye konuştu.

Türkiye’nin artık siyasi krizleri aşmış bir ülke olduğunu vurgulayan Malkoç, “Ekonomisi dünya ekonomileri arasında kalkınmada ilk 3 sıraya giren bir ülke. Türkiye bir taraftan DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken bir taraftan da kalkınma hızını bir noktada tutuyor ve dünyadaki kalkınmada önde olan ülkelerden biri. Diğer taraftan ise demokrasisini geliştirmeye, hukuk alanında atılımlar yapmaya, insan hakları konusunda bölgeye örnek olmaya çalışan bir ülke. Dünyanın hiçbir ülkesinde 3 buçuk milyon mültecinin barındığı söylenemez. Ama Türkiye ölümden kaçan, evleri yıkılan ve annesi babası ölen insanlara ev sahipliği yapıyor. Bu çok önemli. Belki bunun zorlukları var ancak bu önümüzdeki medeniyetin inşasının ilk adımıdır. Temellerinin atılmasıdır. Belki gelişmiş ülkeler bu mültecilere iyi bakmıyor ancak Türkiye bunlara gönlünü açtı ve ekmeğini paylaşıyor. Bir taraftan terörle mücadele ediyor, bir taraftan kalkınma hızını dünyada en iyi yapmaya çalışıyoruz, diğer taraftan da dünya insanlığının haysiyetini temsil ediyoruz. Bunlar güzel şeyler ancak bunlarla yetinmeyeceğiz” diye konuştu.



