Kamu Başdenetçisi Malkoç Almanya'da - KÖLN

- Köln Kalk Eyüp Sultan Camisi - Başdenetçi Şeref Malkoç'un açıklaması - DİTİB Genel Merkezi ve Köln Merkez Camisi ziyaretiKamu Başdenetçisi Malkoç Almanya'da - Kamu Başdenetçisi Malkoç: - "Avrupa medeni değerlerine de aykırı olan mabedlere yönelik saldırılar karşısında, saldırıları önlemesi gereken Avrupalı siyasilerin ve kamu görevlilerinin yeterli tepkisi olmadı" - "Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde bizim insanımız bir haksızlığa, ayrımcılığa maruz kaldığında mutlaka hakkını aramalıdır. Bu anlamda hak arama alışkanlığını yaygınlaştırmamız gerekiyor"KÖLN (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Avrupa'da geçen yıl yapılan seçimlerden sonra ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının yükseldi, bunun da tabi hem göçmenlere hem burada bulunan bizim insanlarımıza çok zararı oldu." dedi. Bir dizi temasta bulunmak üzere Almanya'nın Köln kentine gelen Malkoç, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/PYD yandaşları tarafından saldırıya uğrayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Köln Kalk Eyüp Sultan Camisi'ni ziyaret etti.Cami yöneticileri ve cemaatine geçmiş olsun dileğinde bulunan Malkoç, ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, "Avrupa'da geçen yıl yapılan seçimlerden sonra ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının yükseldi, bunun da tabi hem göçmenlere hem burada bulunan bizim insanlarımıza çok zararı oldu." şeklinde konuştu. Avrupa medeni değerlerine de aykırı olan mabedlere yönelik saldırılar karşısında, saldırıları önlemesi gereken Avrupalı siyasilerin ve kamu görevlilerinin yeterli tepkisi olmadığına dikkat çeken Malkoç, "Türkiye kökenli 6 milyon insan var burada. Almanya'da zannediyorum 30'un üzerinde ibadethaneye saldırılar oldu. Bunun önlemini almak buradaki kamu görevlilerine düşüyor." diye belirtti. - "Mutlaka hakkınızı arayın"Malkoç sözlerine şöyle devam etti:"Avrupa'da insanlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde büyükelçilik ve başkonsolosluklarımız aracılığıyla STK ve kanaat önderi arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Kamu denetçisinin görevi bulunduğu ülkede iyi yönetimi ve kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak. Bunu Türkiye'de yaptığımız gibi buralara geliyoruz ve buralarda haksızlığa veya ayrımcılığa uğrayan arkadaşlarımıza hak arama yöntemlerini anlatıyoruz. Yani Avrupa'daki Türkiye kökenli insanlarımıza kendi hakları nelerdir ve bu hakları nasıl kullanmaları gerektiğini, bunun yolunu ve usulünü anlatıyoruz."Malkoç, "Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde bizim insanımız bir haksızlığa, ayrımcılığa maruz kaldığında mutlaka hakkını aramalıdır. Bu anlamda hak arama alışkanlığını yaygınlaştırmamız gerekiyor." dedi. Herhangi bir saldırı yada şikayet durumunda yaşanılan ülkedeki yetkili mercilerle birlikte kendilerine de bilgi verilmesini isteyen Malkoç, yapılan müracatları kendilerinin de o ülkelerin yetkilileri nezdinde takip ettiklerinin altını çizdi.Saldırıların faillerinin bir an önce yakalanmasını temenni eden Malkoç, "Yakalanıp gerekli müeyyide uygulansın ki bunlar tekerrür etmesin. Ancak bunlar oluyor ve bizim insanımızın hak kaybı varsa o hakları mutlaka aramalıyız." ifadesini kullandı. - Köln Merkez Camisi ziyaretiMalkoç daha sonra Köln'deki DİTİB Genel Merkezini ve Köln Merkez Camisi'ni ziyaret etti. DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Malkoç'a cami hakkında bilgi verdi.İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Merkezini de ziyaret edecek olan Malkoç'un, akşam saatlerinde Köln Başkonsolosluğu'nda Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.