'Kampüsün Kanında Hayat Var' kampanyası - ZONGULDAK
"Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyası - ZONGULDAK - Kan bağışı yapanlardan detaylar - Sergi detayı - Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ile BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar'ın konuşması - Hatıra fotoğrafı çekilmesi - BEÜ ve Türk Kızılayı'nın ortaklaşa düzenlendiği "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyası başladı - Zonguldak Valisi Çınar: - "Bu kan bağışı kampanyasının gelenekselleşmiş olması, insani faaliyetin devam edeceği anlamına da geliyor. Şahsım ve şehrim adına bu faaliyetten dolayı gururluyum"ZONGULDAK (AA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Türk Kızılayı'nın bu yıl ortaklaşa yedincisini düzenlendiği "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyası başladı. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, üniversitenin Farabi Kampüsü Spor Salonu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında yaptığı açıklamada, insan hayatının kurtuluşuyla ilgili çok değerli bir hizmet içerisinde bulunduklarını ifade etti. Türkiye ve dünyada rekora ulaşmış, gelenekselleşmesiyle sürdürülebilirliği de oluşmuş kan bağışı kampanyasında emeği geçenlere teşekkür eden Çınar, "Yaptığınız iş çok değerli ve insani açıdan çok anlamlı. Bu kan bağışı kampanyasının gelenekselleşmiş olması insani faaliyetin devam edeceği anlamına da geliyor. Şahsım ve şehrim adına bu faaliyetten dolayı gururluyum." diye konuştu. BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar da üniversite olarak başlattıkları kampanyanın yedincisini düzenlediklerini aktardı.Kampanyanın bir önceki rektör, şimdiki ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer tarafından başlatıldığını kaydeden Azar, "Üniversitemiz olarak pek çok konuda öncülük ettiğimiz gibi sağlık ve özellikle kan bağışı konusunda da öncülük etmekteyiz. Amacımız öğrencilerimizin toplumsal sorumluluklarının artırılması ve toplumsal bilinç oluşturulması anlamında onlara öncülük etmektir. Kan insan sağlığının sürdürülebilirliğinde vücudun 'olmazsa olmaz' unsurlarındandır. Kan bağışı dinimiz açısından da çok önemli bir görev ve ibadet şeklidir çünkü bir can kurtarmak bizim dinsel inancımızın temelini oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.Vali Çınar ve beraberindekiler, Türk Kızılayı'nın yaptığı çalışmaların bulunduğu resim sergisini gezdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.Geçen yıl Türk Kızılayı'nın kuruluş tarihine ithafen bin 868 ünite kan bağışı alınan "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyasında, 2012'de 705, 2013'te bin 264, 2014'te bin 453, 2015'te bin 915, 2016'da ise bin 627 ünite kan toplanmıştı.