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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kampüste yanlış okula giren aday geç kalınca sınava alınmadı

Kampüste yanlış okula giren aday geç kalınca sınava alınmadı

Kampüsteki okullarda sınava giren adayların görevliler tarafından kontrolü ve aranması

Sınav Merkezleri Fakülte Kullar Öğrenciler Trol 

-İçeriye alınmayan kolye vb. yabancı malzemeleri okul kenarındaki duvara koyan adaylar
-Dakikalar önce sınava gelen adayların koşarak sınava girmesi
-Kampüs önünde son dakika uyarıları
-Koşarak doğru okulu arayan ancak kapıların kapanması nedeniyle içeriye giremeyen adayın yaşadıkları
-Görevlinin adaya söyledikleri

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk günündeki temel yeterlilik sınavında, kampüsteki yanlış sınav merkezi okula giren aday, bunu fark ettiğinde doğru okulunu ararken bu durum geç kalmasına yol açınca sınava alınmadı. Beyşehir’de 10 sınav merkezinde yapılan, 2 bin 588 adayın katılacağının açıklandığı temel yeterlilik sınavında, önceki yıllarda olduğu gibi yine bilindik manzaralar yaşandı. Sınavın başlayacağı saat 10.15’ten 15 dakika önce kapılar kapandı ve geç kalan öğrenciler sınav merkezlerine alınmadı. Ali Akkanat Kampüsündeki sınav merkezi olan fakülte ve yükseköğrenim kurumlarında yapılan sınava kapıların kapanacağı saat 10.00’dan dakikalar önce gelen adaylar, geç kalmamak için koşarak sınava girebildi. Saat 10.00 olduğunda kapıların kapanmasının ardından kampüste koşmaya başlayarak yanlış okula girdiğini belirten bir aday, geldiği Ali Akkanat Turizm Fakültesi önünde kapıların kapalı olması üzerine içeriye giremedi. Gazetecilere ve görevlilere, yanlış okul olan Ali Akkanat İşletme Fakültesine girdiğini söyleyen ve kapı önünde Hüyük ilçesinden Beyşehir’e sınav için geldiğini belirten aday, umutsuz bir şekilde ‘Almazlar artık bizi’ sözleriyle, geldiği Ali Akkanat Turizm Fakültesi önünde kapıların kapalı olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Kapı önünden dönüş yapmak isteyen genç, kendisini ‘Almazlar artık’ diyerek yanına çağıran görevliye, sınava gireceği okulun Meslek Yüksekokulu olduğunu söyleyince, "Burası da yanlış okul, senin okul aşağıda ama bitti o iş" denilmesi üzerine ikinci kez şok yaşadı. “Ters okula yönlendirmişler, yoldan gelirken birkaç kişiye sormuştum” diyen genç, sınava giremeyerek bir yılını kaybetti ve elinde sınav kağıdıyla üzgün bir şekilde kampüsten ayrılmak zorunda kaldı.
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