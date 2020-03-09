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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kamplara sığınan Suriyeliler hastalıklarla mücadele ediyor

- Kamplara sığınan Suriyeliler hastalıklarla mücadele ediyor

Çadırların kurulması

Hastalık Cilt Hastalığı Sağlık Ekibi İdlib Saldırı 

- Basit çadırlarda kalan siviller
- Zor durumda çocuklardan detay
- Sağlık ekibin sorumlusu ile röportaj

( İDLİB ) İDLİB

- Suriye’de ateşkes öncesi rejimin bombardımanından kaçan Suriyeliler, sığındıkları kamplarda hastalıklarla mücadele ediyor. İdlib ve Halep kentinde Esad rejiminin tarafından gerçekleştirilen saldırıları nedeniyle siviller kendi evlerinde ayılmaya ayrıldı. İdlib kırsalında kaçan siviller kendi çabalarıyla kurduğu çadırlarda yaşamaya çalışıyor. Yaşam koşullara uygun olmayan kampta hastalıklar yayılmaya başladı.
Çocuklar da grip, ateşli hastalık gibi hastalıklar mücadele ediyor Kampta en çok yayılan cilt hastalığı yaşlı ve çocuklara bulaşıyor ve vücutta izler bırakıyor. Çadırların bulunduğu alanlardaki birikmiş çöp ve kirli su ile cilt hastalığı daha kolay yayılırken sivillerin cildinde kırmızı lekeler çıkıyor. Kampta kalan sivilleri ziyaret eden sağlık ekibin sorumlusu Murat Hüseyin, “Ücretsiz olarak müdahale yapmaya çalışıyoruz ancak bizim ekibimizde eleman eksikliği yaşıyoruz. 2 bin 500 sivile yardım etmeye çalışıyoruz. İlaç bitiyor, bütün hastaları tedavi etmeye zorlanıyoruz. Bazı cilt hastalıklar için ilaçlarımız olmuyor” ifadesini kullandı.
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