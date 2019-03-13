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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kamp ateşinde sürpriz evlilik teklifi İzle

Kamp ateşinde sürpriz evlilik teklifi İzle

Evlilik teklifi videosundan detay

( KARABÜK ) -- 3 yıl önce kamp yaptığı yerde sürpriz evlilik teklifi yaptı KARABÜK

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- Karabük’te postacılık görevi yapan İbrahim Yücel(27) isimli genç 3 yıl önce birlikte kamp yaptıkları yerde kız arkadaşı Merve Özkan’a (25) ateşin başında sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Safran Kamp Doğa Sporları Derneği Başkanı İbrahim Yücel, Keltepe’de yaptıkları kampta gardiyan olarak görev yapan sevgilisi Merve Özkan'a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Dernek başkanlığı görevinin yanı sıra postacılık işinde çalışan Yücel, 150 arkadaşı ile birlikte kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için kamp etkinliği gerçekleştirdi. Konarı Köyü İkizkavuşturan mevkiinde kurulan kampta 27 yaşındaki genç projeksiyondan izledikleri filmi yarıda kestirip kız arkadaşı için hazırladığı ve kendisinin yer aldığı kısa filmi izletmeye başladı.
Yücel hazırladığı kısa filmde kız arkadaşı Merve Özkan ile 3 yıl önce aynı yerde kamp yaptıklarını ve gelecek hakkında konuştuklarını belirterek, evlilik teklifi yapmak için kız arkadaşının yanına gitti. Sevgilisinin önünde diz çöken Yücel, evlilik teklifinde bulundu. 25 yaşındaki genç kız teklif karşısında şaşkınlık yaşarken, arkadaşlarının alkışları arasında evlilik teklifini kabul etti. Genç çift yakılan kamp ateşinin başında dans ederken arkadaşları ise bu anları cep telefonlarına kaydederek ölümsüzleştirdi. (RB-
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