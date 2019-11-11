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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

kamışlıdan yükselen dumanlar

( MARDİN )-Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralı MARDİN

Bild Patlama Sesi Yükselen 


- Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Edinilen bilgilere göre, Kamışlı kent merkezinde saat 15.30 sıralarında peş peşe 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Patlama sesleri Nusaybin'den duyulurken bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.
Meydana gelen patlamalarda 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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