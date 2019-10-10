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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kamışlı'dan dumanlar yükseliyor

Kamışlı'dan dumanlar yükseliyor

sınırdan görüntü

Kaçış Teröristler Mermi Yükselen 

-yükselen dumanlardan görüntü
-detay

( MARDİN -EK) MARDİN

- Mardin’in Nusaybin ilçesi Suriye sınırının karşında bulunan Kamışlı kentinde dumanlar yükselmeye devam ediyor.Dün başlayan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mardin Suriye sınır hattında bulunan Kamışlı kentinde dumanlar yükseliyor. Kamışlı kentinden atılan bazı havan mermileri Nusaybin ilçesinde ve Şenyurt mahallesinde bazı boş ev ve arazilere denk geldi. Nusaybin merkez ve ilçelerinde hayat normal akışında devam ederken, Kamışlı kentinde teröristlere ait kamyonlar ile beton blokların taşındığı gözlendi.Yerel kaynaklar PKK ve YPG mensubu teröristlerin dün geceden itibaren kentte kaçış içinde olduklarını ifade etti.

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