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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kamışlı'daki yangın Nusaybin'den görüldü Haberi

Kamışlı'daki yangın Nusaybin'den görüldü Haberi

dumanlar

( MARDİN ) MARDİN

Asad Bild Trol 


- Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde çıkan yangın Nusaybin'den görüldü.
Kamışlı batı tarafında kuru otların tutuşmasıyla başladığı bildirilen yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının bölgede bulunan ve hasadı bekleyen buğday tarlalarına sıçradığı belirtildi. Kamışlı tarafından yapılan söndürme çalışmalarının yetersiz olduğu gözlenirken yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimali nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerinin Suriye sınırında hazır bekletildiği öğrenildi.
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