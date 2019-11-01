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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti

Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti

eski bayraklar

Terör Örgütü 

-yeni bayrak

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı. Nusaybin karşısında bulunan ve daha önce sözde 'YPG' ve 'YPJ' örgütlerine ait paçavraları, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi atıldığı saatlerde değiştiği gözlendi. İndirilen sözde YPG ve YPJ paçavralarının yerine sözde 'YPG Asayiş' bayrağının asıldığı görüldü.

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