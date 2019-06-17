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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kamışlı'da YPG noktasına bombalı saldırı

Kamışlı'da YPG noktasına bombalı saldırı

Nusaybin’de gözüken duman bulutu

Uzaktan Kumanda Bombalı Saldırı Gesi Terör Örgütü Saldırı 

-Genel görüntü

( MARDİN ) MARDİN

- Maridin’in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Kamışlı kentinde PKK/YPG terör örgütün sözde asayiş bölgesine bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.
Patlama sesi Nusaybin’den duyulurken aynı anda oluşan yoğun duman yerleşim alanların içinden yükselirken görüntülendi. Nusaybin ilçesine 500 metre mesafede bulunan Kamışlı kentin Kudurbeg bölgesi Reci Caddesi üzerinde bulunan PKK/YPG terör örgütünün sözde asayiş noktası binası önünde bomba yüklü motosiklet uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Saldırı sonrası silah sesleri duyuldu. Saldırıda bombanın patlaması Nusaybin’den duyulurken yerleşim alanların içinden çıkan bomba dumanı görüntülendi.
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