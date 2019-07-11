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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kamışlı'da patlama

Kamışlı'da patlama

patlama sonrası bölgeden yükselen dumanlar

( MARDİN ) MARDİN

Yükselen 


- Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu yaşanan şiddetli patlama, Nusaybin'de de hissedildi. Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde Wista Mahallesi'nde kilise yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti. Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı bölgede meydana gelen patlamada 11 kişinin yaralandığı öğrenilirken, patlamanın şiddeti Nusaybin'de de hissedildi.nın meydana geldiği bölgeden yükselen dumanlar Nusaybin'den de görüldü.

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