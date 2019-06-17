- Kamışlı'da Patlama

- Suriye’nin Kamışlı kentinde patlama meydana geldi. Suriye’nin Kamışlı kentinde PKK/YPG terör örgütün sözde asayiş bölgesine bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Patlamanın ardından bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Kaynak: İHA Görüntü olay yerinden görüntüler
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