Kamışlı’da devriye atan Rus askerleri ve terör örgütü üyeleri görüntülendi

-YPG’lilerin sivil araç konvoyu önünde giderken

-Genel ve detay görüntüler



( MARDİN ) MARDİN



- Suriye’nin Haseke iline bağlı Kamışlı kentinde PYD/YPG terör örgütü kontrolünde devriye atan Rus konvoyu görüntülendi. Nusaybin ilçesinin hemen karşısında bulunan Kamışlı kentinin bir bölümü rejim kontrolünde bir bölümü de PYD/YPG terör örgütü kontrolünde bulunuyor. Bugün öğle saatlerinde terör örgütü PYD/YPG üyelerinin öncülük ettiği ağır silahlı pikap ve Rusya bayraklarını taşıyan zırhlı araçlar görüntülendi. Kamışlı çevre yolundan şehrin doğu tarafından giden devriye ekipleri daha sonra gözden kayboldu. Öte yanda teröristlere ait konvoyların da zaman zaman Kamışlı çevre yolundan geçtikleri görüldü.





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