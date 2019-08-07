-Duman görünüyor m

-Detay



( HASEKE ) - Kamışlı’da bombalı saldırıda 3 çocuk öldü HASEKE



- Suriye’deki Kamışlı ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 çocuk öldü. Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinin doğusunda bulunan postane binası önünde bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi.

Elde edilen ilk bilgilere göre olayda 3 çocuk hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

