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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Kamışlı’da Bombalı Saldırıda 3 Çocuk Öldü

- Kamışlı’da Bombalı Saldırıda 3 Çocuk Öldü

Kamışlı'da patlama : 3 ölü

Bombalı Saldırı Saldırı 

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( HASEKE ) - Kamışlı’da bombalı saldırıda 3 çocuk öldü HASEKE

- Suriye’deki Kamışlı ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 çocuk öldü. Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinin doğusunda bulunan postane binası önünde bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi.
Elde edilen ilk bilgilere göre olayda 3 çocuk hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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