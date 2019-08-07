- Kamışlı’da Bombalı Saldırıda 3 Çocuk Öldü

- Suriye’deki Kamışlı ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 çocuk öldü. Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinin doğusunda bulunan postane binası önünde bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Elde edilen ilk bilgilere göre olayda 3 çocuk hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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