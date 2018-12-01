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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kameraya böyle ateş açtı...Mahallesine güvenlik için konulan kamerayı tüfekle vurdu

Kameraya böyle ateş açtı...Mahallesine güvenlik için konulan kamerayı tüfekle vurdu

-güvenlik kamera görüntüsü-

Polis Kamera Güvenlik Kamerası 

-Şahsın gelişi
-Şahsın ateş etmesi
-Kameranın zarar görmesi

( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR

- Balıkesir'de mahallesine güvenlik için konulan kameraya kızan şüpheli kamerayı adeta taradı. Elindeki tüfekle kameranın önüne gelen şüpheli, peş peşe ateş ederek kamerayı vurarak kullanılamaz hale getirdi. Saldırı anı ise ateş açılan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje dahilinde Edremit'e bağlı İbrahimce Mahallesi'ne konulan kameralara 1 şahıs elindeki tüfekle ateş açtı. Gece yarısından sonra meydana gelen olayda 19 yaşındaki T.Y.'nin elinde tüfek ile yürüyerek olay yerine geldiği ve polis tarafından takılan güvenlik kamerasına ateş ettiği görülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli T.Y. olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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