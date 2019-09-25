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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kameraların yönünü değiştirip kumbaradan bozuk paraları çaldı

Kameraların yönünü değiştirip kumbaradan bozuk paraları çaldı

Şahsın kumbaradan para almaya çalışması

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Hırsız 

-Şahsın dışarıya çıkarak tekrar etrafı kontrol etmesi
-Şahsın kameraları fark ederek yönlerini değiştirmesi
-Hırsızlık olayının gerçekleştiği oto yıkama
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da bir kişinin iki gün üst üste aynı akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümündeki kumbaradan bozuk paraları alması ve güvenlik kameralarının yönünü değiştirmesi saniye saniye kaydedildi. Polis, görüntülerden tespit ettiği hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Olay, geçtiğimiz akşam saat 22.30 sıralarında Taptuk Emre Mahallesi Halil Cin Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik kamerasının kayıtlarında, istasyonun oto yıkama bölümüne gelen bir kişi, etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol etikten sonra kumbaraya yöneldi. Bir süre sonra güvenlik kameralarının kendisini çektiğini fark eden hırsız, kameraların bulunduğu yere tırmanarak yönlerini değiştirdi. Hırsız, kumbaradaki bir miktar bozuk parayı aldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yakıt istasyonu çalışanları 2 gün üst üste kontrol ettikleri para kumbarasında hiç paranın olmaması üzerine şüphelenip güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde bir kişinin kameraları çevirerek kumbaralardaki paraları aldığını gördü. Bunun üzerine çalışanlar durumu polise bildirdi. Yakın istasyonuna gelen ekipler, görüntülerden şahsı tespit etti. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından şahsı yakalamak için çalışma başlattı. (OB-MD-FM-
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