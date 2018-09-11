Kameralara yakalanan hırsızlara operasyon Haberi

-Kamera kayıtlarına yansıyan 3 kadın şahıstan görüntü

-Şahısların ikamete giriş ve çıkışları

-Şahısların caddede ilerlemeleri

-Polisin olay yerine gitmesi

-Polisin şahıslara gözaltı yapması

-Olay yeri görüntüleri

-Silahtan, bıçaktan, sopadan, sadaka kutularından görüntü

-Altınların fotoğrafı

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Polis ekipleri ikamet hırsızlarını yakalamak için kilometrelerce yol katletti ADIYAMAN



- Adıyaman’da bir ikamete girerek 50 bin TL değerinde altın çalan hırsızlar kameralara yakalanırken, polis ekipleri hırsızları yakalamak için arazide operasyon yaptı. Edinilen bilgilere göre, merkez Fatih Mahallesi 2242 Sokak içerisinde bulunan bir ikamete giren ve yaşları 15 ile 17 arasında değişen 4 çocuk, ev içerisinden 50 bin TL değerinde altın çaldı. Çaldıkları altınlarla ikametten ayrılan şahıslar, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yakalandı. Bir süre sonra durumu fark eden ikamet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından şahıslardan biri kent merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıs, olayı ve beraber hırsızlık yaptıkları şahısları itiraf edince Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti. Harekete geçen ekipler, sivil ekip otoları ile merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Gölpınar Köyü yakınlarında bulunan bir arazide konaklama yapan ve çingene diye tabir edilen şahıslara ani baskın yaptı. Yapılan baskında olay yerinde bulunan şahısların GBT sorgulamaları, üst aramaları yapılırken şahıslara ait araçlar ise didik didik arandı. Aramalarda, araçlar içerisinde 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet döner bıçağı, kavgada kullanmak üzere yapılan sopalar, sadaka kutuları ile ikametten çalınan 50 bin tl değerindeki altınlar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken konuyla alakalı olarak 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

