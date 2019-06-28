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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kameralara aldırış etmeden kapı önündeki bisikleti böyle çaldı Video

Kameralara aldırış etmeden kapı önündeki bisikleti böyle çaldı Video

Güvenlik kamerası bisikletin çalınma anı

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

Kamera Bisiklet 


- Ankara’da bir şahıs güvenlik kameralarına aldırış etmeden çaldığı bisiklete binip kaçtı. Olay, Ankara’nın Sincan İlçesi, Ahievran Mahallesinde bulunan bir binanın bahçesinde meydana geldi. Önünden geçtiği bir binanın bahçesindeki bisikleti fark eden şahıs, bahçeye girip bir süre etrafı gözlemledi. Güvenlik kameralarını fark eden şahıs aldırış etmeden bisikleti bahçeden aldı. Şahsın bisiklete binerek kaçtığı görüntüler ise binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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