Kamer Genç mezarı başında anıldı Haberi

- Tunceli eski milletvekili Kamer Genç, ölümünün 4. yılında mezarı başında düzenlenen törende anıldı. Eski milletvekili Kamer Genç vefatının 4. yılında doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında anma programı düzenlendi.

Törene eşi Sevim ve oğlu Seçkin Genç’in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Orhan Sarıbal, Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Katılanlar tarafından dua edilip, mezarına karanfil bırakılan Genç için hazırlanan lokmalar dağıtıldı. Anma töreninde konuşan Kaymakamı Can Kazım Kuruca, “Kamer bey denince iki şeyin altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Birincisi zamanın ruhu neyi gerektirirse gerektirsin doğru bildiklerini, inandıklarını savunmaktan çekinmeyen ve prensiplerini açıkça söyleyen bir milletvekili profilini görüyoruz. 12 Eylül cuntacılarına karşı PKK gibi eli kanlı terör örgütlerine karşı, FETÖ gibi örgütlere karşı açık bir şekilde dik duruş sergilemekten kaçınmayan bir milletvekili profili görüyoruz. Yine bununla birlikte bağrından çıktığı coğrafyanın insanlarının gönlüne dokunan, onlarla el ele olan, onların acısını kendi acısı bilen bir insan, bir milletvekili profili görüyoruz” dedi.

Törene katılan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,"Gerçekten Kamer Genç, Türk siyasetinde Türkiye’nin hangi iline giderseniz gidin, hangi coğrafyada hangi etnik kökenden, siyasi düşünceden insanla konuşursanız konuşun bir marka değerdir. İnsanın ürettiği bir ürünü marka değeri yapması kolaydır. Ama kendini marka değeri yapması siyasette her tarafta kabul edilebilir bir anlayışı bir bakış açısını yakalaması kolay değildir. Kamer abi bunu başardı” diye konuştu.

Türkiye insanının partili partisiz, sağcı solcu, bu topraklara inanan ve değerine inanan herkesin Kamer Genç’in haklılığını gördüğünü belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “O Cumhuriyetçiydi, Atatürkçüydü. Devlete tarikatların, cemaatlerin sızmasının ve teslim edilmesini Türkiye için ne kadar tehlikeli olduğunu söylüyordu. Ve maalesef haklı çıktı. İnşallah bugün gücü elinde bulunduranlar Kamer abinin o sözlerinden ders çıkarırlar” şeklinde konuştu.

Kamer Genç’in Türkiye siyasetine vurduğu damganın azımsanacak gibi olmadığını vurgulayan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise, “1980 sonrası tek başına red oyu vererek karşı çıktığı darbe anayasasından tutun da ölümünden altı aydan kısa bir süre sonra ortaya çıkan onun FETÖ dediğinde üzerine yürüyenlere yaptığı o uyarı günü geldiğinde ben zarar görmem siz zarar görürsünüz bu işten dediği uyarı ve onun yıllar önce FETÖ dediklerinin 15 Temmuz günü FETÖ örgütü olarak kabul edilmesine kadar Kamer abi Türkiye siyasetine damga vuracak çok önemli duruşlarda, tespitlerde bulundu” ifadelerini kullandı. Kamer Genç'in iyi bir aile babası olduğunu anımsatan eşi Sevim Genç ise" Ülkesini çok seven biriydi. Her konuşmasında Tunceli’yi dile getirirdi. Korkusuzdu, cesaretle olayların üzerine gitti. Yolundan dönmedi, şaşmadı. Doğru bildiklerini söylemekten asla vazgeçmedi. Onun için eşimle gurur duyuyorum”diyerek sözlerini tamamladı. (ET-HİV-



