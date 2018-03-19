Kaman ilçesinde 'Telefonum Güvende, Aklım Derste' projesi

-Öğrenciler dolaplara telefonlarını koyarken

-Öğrenci röportaj

-Okul idarecisi açıklama



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir’in Kaman ilçesi İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde başlatılan "Telefonum Güvende, Aklım Derste" projesiyle öğrenciler, cep telefonlarını okulda oluşturulan dolaplara bırakarak derslerine giriyor. Kaman İlçesi’nde İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlatılan projeyle öğrenciler yanlarında getirdikleri cep telefonlarını ders başlamadan önce koridorlara yaptırılan dolaplara bırakıyor. Okulda öğrencilerin kendine ait bir dolaba eşyalarını ve telefonlarını bırakmasıyla başlayan projede öğrencilere cep telefonları ve eşyaları, ders bitmeden 5-10 dakika önce yeniden sınıfa getirilerek dağıtılıyor. Başlatılan proje ile ilgili konuşan okul Müdürü Recep Yılmaz, öğrencilerin başarılarının artırılması için farklı çalışmalar yaptıklarını, projenin de bunlardan biri olduğunu belirterek, uygulamanın ardından öğrencilerin derslere motivasyon ve ilgilerinin artmaya başladığını söyledi.



Yılmaz, "Derslere telefonla girmeleri, öğrencilerin konsantrasyonu ve motivasyonunu düşürüyordu. Bizde toplantı sonucu bu kararı aldık. Şimdi her öğrencinin kendine ait bir dolabı var. Ders esnasında bu dolaplara telefonlarını bırakarak giriyorlar. Faydalarını gördüğümüz bu projeden öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz memnun kaldı. Öğrencilerin ders başarıları yükselerek verimler arttı. İnşallah bu uygulamanın ilerde daha bariz bir şekilde faydalarını göreceğiz. Bu faydalar ilçemizdeki tüm okullara da bir örnek teşkil edecek” dedi.

Öğrenciler ise okulda yapılan uygulamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.





