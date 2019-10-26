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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kalpazan baba oğul tutuklandı İzle

Kalpazan baba oğul tutuklandı İzle

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Adli Tıp Ev Hapsi Avcılık Irak 

-Adli tıpa alınması
-En önde baba ve oğlun getirilmesi

( ADANA ) -- Adana ve Antalya'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen şahıslara yönelik yapıla operasyonda 16 zanlı gözaltına alınırken, baba ve oğul tutuklandı ADANA

- Adana ve Antalya'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen şahıslara yönelik yapıla operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen kişilere yönelik yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 22 Ekim'de 22 zanlıya yönelik Adana ve Antalya'da 25 adrese 250 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında 90 bin liralık sahte banknot ele geçirilirken, bu paranın 20 bin lirasının ise Ahmet K. (57) ile oğlu Bedirhan K'nin (28) kaldığı evin banyosunun asma tavanına gizlenmiş olarak bulundu. Şüpheli baba ve elektrik elektronik mühendisi oğlunun, İstanbul'dan temin ettikleri sahte banknotları, yüzde 20-30 oranındaki bedelle sattıkları ileri sürüldü. Operasyonda gözaltına alınan gözaltına alınan 18 kişinin sorgusu tamamlandı. Zanlılardan ikisi emniyette alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 16 zanlı ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar arasındaki Ahmet K. (57) ile oğlu Bedirhan K. (28) tutuklandı, 3 kişi ev hapsi 11 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. (FKE-
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