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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
- Kalp Masajı Yapan Köpek Gönülleri Fethetti Haberi

- Kalp Masajı Yapan Köpek Gönülleri Fethetti Haberi

masaj yapma anı

Sosyal Medya Polis Köpeği Polis Memuru Yat Kurtarma Kalp Masajı 

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( MADRİD ) - Kalp masajı yapan köpek gönülleri fethetti MADRİD

- İspanya'nın başkenti Madrid'te polis ekibinin bir üyesi olan ve kalp masajı yapan Pancho adlı köpek gönülleri fethetti. Sevimli polis köpeği Pancho hayat kurtarmaya aday. Başkent Madrid’te kalp krizi geçirme numarası yaparak yere düşen polis memuruna müdahale eden Pancho gönülleri fethetti. Tatbikatta polisin göğsüne zıplayarak kalp masajı yapan ve kafasını boynuna koyarak nabzını kontrol eden Pancho büyük alkış aldı. Madrid polisinin sosyal medya hesabından paylaştığı video ise 2 milyon kez izlendi.
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