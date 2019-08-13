Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kalp krizinden ölen uzman çavuş defnedildi

Kalp krizinden ölen uzman çavuş defnedildi

cenaze töreni

Kalp Krizi Uzman Çavuş Cenaze Namazı Gözyaşı Şehit Ailesi 

-cenazeye katılanlar
-gözyaşı dökenler
-cenaze namazı
-hayatını kaybeden Uzman Çavuşun fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 34 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Volkan Apaydın, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Volkan Apaydın için memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Kozdere Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene İl Jandarma Komutanı Halil Uysal, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, 2’nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ercinoğulları, protokol üyeleri, şehit ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Apaydın’ın ailesi tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Apaydın’ın al bayrağa sarılı cenazesi Kozdere Mahallesi’nde toprağa verildi.

İlgili Foto Galeriler
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Vatandaş Askerine Böyle Sahip ÇıktıVatandaş Askerine Böyle Sahip Çıktı
Uzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör AyırdıUzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör Ayırdı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Bursa Şehidini Son Yolculuğuna UğurladıBursa Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı