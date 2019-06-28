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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı - GAZİANTEP Haberi

Kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı - GAZİANTEP Haberi

- Cenaze namazına katılan vatandaşlardan genel görünüm - Şehit Uzman Çavuş Ali Tiryaki'nin yakınlarından detay - Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ali Tiryaki'nin fotoğrafı - Cenaze namazının kılınması ve helallik alınması - Cenazenin araca konulmasıKalp krizi sonucu vefate den asker son yolculuğuna uğurlandı - Edirne'nin Keşan ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ali Tiryaki, memleketi Gaziantep 'te toprağa verildiGAZİANTEP (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ali Tiryaki, memleketi Gaziantep 'te son yolculuğuna uğurlandı.Tiryaki'nin (46) naaşı Yeşilkent Mezarlığı gasilhanesindeki işlemlerin ardından, askeri tören mangası tarafından Yeşilkent Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen törene, Tiryaki'nin babası Orhan, annesi Avaş, kızları Sena Nur ve Selma, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Emin Mehmet Terzioğlu ile vatandaşlar katıldı.
Tiryaki'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karkamış ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi'nde defnedildi.Tiryaki'nin Keşan'da konuşlu 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi.

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