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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ilkokul öğrencisine veda - AFYONKARAHİSAR Haberi

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ilkokul öğrencisine veda - AFYONKARAHİSAR Haberi

- İlkokul öğrencisi Sabiha Bağatur'un cenaze töreninden görüntü, - Bağatur ailesinin taziyeleri kabul etmesinden görüntü, - Cenaze namazından görüntü, - Detay görüntülerKalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ilkokul öğrencisine veda - Afyonkarahisar 'da teneffüste geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Sabiha Bağatur, gözyaşları arasında toprağa verildiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da okulda teneffüste geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sabiha Bağatur, son yolculuğuna uğurlandı.Sabiha Bağatur'un cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak İmaret Camisi'ne getirildi.
Sabiha Bağatur'un ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.Baba Hamdi Bağatur törende yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Cenazenin mezarlığa taşınması sırasında anne Nazmiye Bağatur ve yakınları gözyaşı döktü.Küçük Sabiha'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, MHP Belediye Başkan Adayı Fatih Çetinkaya, Sabiha Bağatur'un yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Afyonkarahisar 'daki Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur, teneffüse çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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