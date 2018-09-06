Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi - NİĞDE

Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi - NİĞDE

- Otobüsün güvenlik kamerası - Kalp krizi geçiren yolcudan detaylar - Halk otobüsü şoförü Kadir Çamur'un konuşması - Şoför Kadir Çamur'un otobüse binmesinden detay - Diğer halk otobüslerinde detay - Kadir Çamur'un servisten dönmesi - Kadir Çamur'un direksiyon koltuğunda oturmasından detay - Kadir Çamur'un otobüsün çevresinden detay Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi - Niğde 'de özel halk otobüsü sürücüsü, kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdüNİĞDE (AA) - Niğde Belediyesine ait özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.Kullandığı özel halk otobüsünde, arkasında oturan yaşlı adamın fenalaştığını gören şoför Kadir Çamur, yolunu değiştirerek aracı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Kalp krizi geçirdiğini söyleyen yolcu, diğer yolcuların yardımıyla hastane acil servisi önünde araçtan indirildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye alınan kişinin ilk bulgularında kalp krizi geçirdiği belirlendi.Üzerinde kimlik bulunmadığı için ismi öğrenilemeyen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Otobüs şoförü Kadir Çamur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah duraktan yaşlı kişiyi aldığını ve hareket ettikten bir süre sonra yolcunun terlediğini fark ettiğini söyledi.

Arkasındaki koltukta oturan yolcunun bir süre sonra fenalaştığını anlatan Çamur, "Hiç kıpırdayamıyordu. Hasta mısın diye sordum? Kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Ben de hemen güzergahımdan ayrılarak otobüsten hiç kimseyi indirmeden hastanenin acil servisine gittim. Otobüste bir de hemşire varmış o da yardım etti. Vatandaşlık görevimi yaptım. Rahatsızlanan yolcuyu acil servise teslim ettikten sonra normal güzergahıma giderek yolcuları gidecekleri yere bıraktım." diye konuştu.

Acil Servis Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı