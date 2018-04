Kalp krizi geçiren yolcusu için direksiyonunu hastaneye kıran kahraman şoför o anları anlattı

-Şoförün yolcuya yardım etme anları

-Yolcuların müdahalesi

-Şoförün yolcuyu hastaneye yetiştirmesi

-Şoförün ile röportaj

-Genel ve detay



( ANKARA -ÖZEL-2)- Kahraman şoför İHA ekibine konuştu- EGO şoförü Fevzi Bölükbaşı: “Yolcularımızın canı bize emanet olduğu için elimizden geleni yaptık ve hastamızı hastaneye yetiştirdik”- “Yolcularımızın canları bize emanet, bizden korkmasınlar ve bize güvensinler. Biz onlar için her şey yaparız” ANKARA



- Fenalaşan yolcusunun kalp krizi geçirdiğini fark edince aracını yolcularıyla birlikte hastaneye götüren EGO şoförü Fevzi Bölükbaşı o anları anlattı. Bölükbaşı, “Yolcularımızın canı bize emanet olduğu için elimizden geleni yaptık ve hastamızı hastaneye yetiştirdik. Yolcularımızın canları bize emanet bizden korkmasınlar ve bize güvensinler. Biz onlar için her şey yaparız” dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 16.40 sıralarında meydana gelen olayda, Sincan-Polatlı Caddesi-Ümitköy Metro İstasyonu hattında çalışan EGO şoförü Bölükbaşı, araç hareket halindeyken bir yolcunun fenalaştığını fark etti. Aracını yol kenarına çeken Bölükbaşı, yolcunun kalp krizi geçirdiğini anlayınca hiç düşünmeden güzergahından çıkarak direksiyonu hastaneye kırdı. Otobüsteki güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen o anların kahramanı şoför Fevzi Bölükbaşı yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı



ekibine anlattı. Bölükbaşı, “Biz çoğunluk olarak Sincan da çalışıyoruz. Güzergahlarımız devamlı değişiyor. Ben metro servis ayağında görev alıyorum. 524 ile servis güzergahından gelirken küçük bir kız çocuğunun rahatsız olduğunu duydum. O sırada hareket halindeydik. Trafiği tehlikeye atmayacak şekilde aracı hemen kenara çektim ve dörtlüleri açtım. Daha sonra hastanın durumuna baktık” ifadelerini kullandı. “Yolcularımızın canı bize emanet olduğu için elimizden geleni yaptık ve hastamızı hastaneye yetiştirdik” Bölükbaşı sözlerini devamında şunları kaydetti: “Bize amirlerimiz olsun, şefimiz olsun ve sayın Başkan Tuna olsun onların bize öğrettiği gibi, yolcularımızın canı bize emanet olduğu için elimizden geleni yaptık ve hastamızı hastaneye yetiştirdik. Durumu şuanda iyi zaten. Şefimiz ve amirlerimiz hastayı ziyaret etti. Hastanın durumu hakkında bilgi aldılar. Hastanın babası da bizim buradan emekli. Kendisi de yanıma geldi ve bana teşekkür etti. Sonuç olarak benim çocuğumda otobüste olabilir. Hepsinin can güvenliği bize emanet. Bütün şoförlere diyeceğim şu, biz bunu insanlık namına yapıyoruz. Bizim önceliğimiz can güvenliği. Yolcularımızın canları bize emanet, bizden korkmasınlar ve bize güvensinler. Biz onlar için her şey yaparız” şeklinde konuştu.