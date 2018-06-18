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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kalp krizi geçiren tır şoförü GPRS ile bulundu Haberi

Kalp krizi geçiren tır şoförü GPRS ile bulundu Haberi

Olay yerinden görüntü

Adli Tıp Tır Şoförü Kalp Krizi Polis Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Polis ekiplerinin incelemesi
-Tırdan görüntü
-Firma çalışanlarından görüntü
-Şoförün fotoğrafı

( BURSA -HD) BURSA

- Bursa’da, evine gitmek üzere tır ile seyir hâlindeyken hâcet gidermek için yol kenarında duran şoförün kalbi durdu. 7 saat boyunca haber alınamayan tır şoförünün cansız bedeni GPRS ile bulundu. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bursa’daki hâle mal getiren 45 yaşındaki S.G., yükünü bıraktıktan sonra, Osmangazi ilçesine bağlı Selçukgazi köyündeki evine gitmek için yola çıktı. Seyir hâlindeyken hacet gidermek için Demirtaş viyadüğünün üzerinde aracını kenara çeken S.G’den uzun süre haber alınamadı. Ailesi yaklaşık 7 saat boyunca ulaşamadıkları S.G'nin çalıştığı firmayı aradı. Firma yetkilileri GPRS üzerinden tırın yerini tespit etti. Tırın bulunduğu noktanın etrafında şoförü arayan firma çalışanları, 45 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı. S.G'nin kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.
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