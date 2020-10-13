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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Kalp krizi geçiren şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

- Kalp krizi geçiren şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

Helikopterin görüntüsü

Hastane Ambulans Helikopter Kalp Krizi Helikopter 

-Hastanın helikopterden alınması
-Sedye ile kara ambulansına götürülmesi
-Kara ambulansının hastaneye gidişi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da kalp krizi geçiren bir kişi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Olay, Samsun'un Ladik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki İzzet Ç. kalp krizi geçirince Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun'a sevkine karar verilen İzzet Ç. için Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Ladik İlçe Stadına inerek hastayı alıp Samsun'a getirdi. Samsun 112 Acil Servis Helikopter Pistine getirilen İzzet Ç. buradan kara ambulansına nakledilerek özel bir hastanede tedavi altına alındı. (MAY-SLH-
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