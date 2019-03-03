Kalp krizi geçiren babasının mesleğini sürdürüyor...Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor İzle

-Babasını kaybetmesi sonucu hayata tutunmasını ele alan bir hikaye

-Baba mesleği iş

-Boş zamanlarını ahşap yakma işiyle uğraşıyor

-Muhtar ile özel röportaj

-Röportaj



( BALIKESİR - ÖZEL) BALIKESİR



- Balıkesir’in Bandırma İlçesine bağlı Doğruca Mahallesi’nde baba mesleğini yapan 17 yaşındaki Halil Can Akgül, ahşabı ateşle buluşturup birbirinden özel eserler ortaya çıkartıyor. Bandırma ilçesine bağlı kırsal mahalle olan Doğruca Mahallesinde ikamet eden Halil Can Akgül, 2016 yılında babasını kalp krizi nedeniyle kaybetti. Babası Ahmet Akgül, marangoz atölyesi olup kapı, pencere ve tahta işleriyle uğraşmaktaydı. Akgül, baba mesleği olan marangozluk mesleğini devam ederek hayata yeniden tutundu. Aynı zamanda da Bandırma Endüstri Mesleki Anadolu Lisesi, Mobilya Bölümünü isteyerek seçen Halil Can, baba mesleğini okuyup, babam gibi ekmeğimi kazanacağım diye atölyesini açık tutuyor. Hafta içinde okuluna devam edip boş zamanlarını kahve köşelerinde geçirmemek üzere atölyede ahşap yakma işiyle uğraşıyor. Hem okuyorum hem de bu işlerle uğraşıyorum Halil Can Akgül “17 yaşındayım. 2016 yılında babamı kalp krizi nedeniyle kaybettik. Babam marangozluk işleriyle uğraşmaktaydı. Bende Bandırma Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Mobilya Bölümünü okumaktayım. Baba mesleğini devam ettireceğim. Bende de ahşap yakma merakım oluştu. Hem okuyorum hem de bu işlerle uğraşıyorum. Baba mesleğim olan marangozluk mesleğinden bende ekmeğimi bu işte kazanacağım. Ahşap yakma işinde birçok eserler ortaya koydum. Boş zamanlarımda ve okulda ahşap yakma işlerini yaparak kişisel sergimi de açmış oldum. İlk yaptığım zamanlar çok zorlandım daha sonra büyük çabalar sonrasında hayalimdeki her nesneyi tuvale teker teker işliyorum. Yakma makinesinin her dokunuşunda küçük izler bırakıyor ve bu küçük izler sanata dönüşüyor. Bu zamana kadar 16 tane eser yaptım. Ahşap yakma sanatına vaktim oldukça ilgileneceğim. Bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu iş benim hayata tutunmama vesile oldu" dedi.

Zamanını iyi değerlendiriyor Doğruca Mahalle Muhtarı Yakup Mence “Köyümüzde Halil Can isminde bir arkadaşımız var. Bana mesleği olan marangozluğun yanında ahşap yakma işleriyle uğraşıyor. Okulda eğitimini alıyor. Boş zamanlarını kahve köşelerinde geçirmeyip böyle işlerle uğraşıyor. Zamanını iyi değerlendiriyor. Bu işle boş vaktini değerlendirdiği için kendisini tebrik ediyorum. Baba mesleğinden ekmeğini kazanmayı düşünüyor. İnşallah hayallerini bu tablolara yansıtır. Muhtar olarak bizlerde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.



