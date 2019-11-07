Kalp hastası Esila’nın yaptığı dev resim havadan görüntülendi

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( İSTANBUL )- Organ nakline dikkat çekmek için Kalp hastası Esila’nın yaptığı resim hastanenin cephesine asıldı İSTANBUL



- Rize Çaykur Spor’un altyapı antrenörlerinden Hakan Tüfekçi’nin 11 yaşındaki kızı Esila, kendisini yaşatacak kalbi nakli bekliyor. Esila Kalp hastalarının ölümünden etkilenerek yaptığı resim Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi cephesine asıldı. Doktor ve sağlık personeli tarafından asılan dev resim havadan görüntülendi. ‘Organlarınızı cennete götürmeyin’ Kendisine uygun kalp bulunmasını bekleyen Esila, çizdiği resimde de “Organlarınızı cennete götürmeyin, onlara cennette değil, burada ihtiyaç var” diye yazdı. Bu resim afiş haline getirilerek Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi cephesine asıldı. Hastane çatısından sarkıtılan 22 metre uzunluğundaki dev resim havadan görüntülendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı İstanbul (Kuzey Marmara) Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekim Gültekin Hoş, “Esila kızımız 11 yaşında kalp nakli bekliyor. Ülkemizde birçok çocuk ve birçok insan gibi. Esila’nın kalp hastalığı uzun süredir var. Ama bazı geçici cihazlarla ile bugüne kadar idare edildi. Ankara Tıp Fakültesi’nin beklemesi listesinde. Tedavisini Ankara’da tedavi oldu. Ama Ankara’da yoğun bakımda yatışı sırasında kalp beklerken organ bağışı olamadığı için ve kalp bulamadığı için gözleri önünde ölen çocukları ve yetişkinleri görmüş. Bunlardan etkilenmiş bir resim yapmış. Esila bu resmi paylaşılarak bütün Türkiye’de yankı buldu. Sonra bu resimden biz de çok duygulandık. Ve bu resmi Siyami Ersek Kalp ve Damar Hastanesi’ne büyüterek astık” dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın iznini bekliyoruz” Asıl niyetimiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne bu resmi asmak olduğunu ifade eden Hoş, " Bu mesajı bütün dünyaya Esila’nın temiz kalbinden iletmek istiyoruz. 2 kıta arasına bu resmi asmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın iznini bekliyoruz” dedi.





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