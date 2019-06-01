Kalp hastası adamdan 3 gündür haber alınamıyor

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'da kalp hastası olan kişiden 3 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Karacabey ilçesi Sazlıca Mahallesinde ikamet eden 46 yaşındaki Şerif Yılmaz, 3 gün önce rahatsızlanan oğlunu Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yatışı yapılan oğlunu hastanede bırakan Yılmaz, mahalleye geri döndü. Köy kahvehanesinde bir süre oturan Yılmaz, eve gitmek üzere arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kalp hastası olduğu öğrenilen Şerif Yılmaz'ın eve gitmemesi üzerine yakınları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışmalarına jandarmanın yanı sıra Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve AFAD ekipleri de katıldı.

Son görüldüğü yerde ara çalışmalarına devam edilirken, jandarma da olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

