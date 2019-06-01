Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kalp hastası adamdan 3 gündür haber alınamıyor

Kalp hastası adamdan 3 gündür haber alınamıyor

arama ekiplerinden görüntü

Hastane A Haber Jandarma Kalp Hastası Kahvehane 

-detay
-kayıp şahsın fotoğrafları

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da kalp hastası olan kişiden 3 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Karacabey ilçesi Sazlıca Mahallesinde ikamet eden 46 yaşındaki Şerif Yılmaz, 3 gün önce rahatsızlanan oğlunu Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yatışı yapılan oğlunu hastanede bırakan Yılmaz, mahalleye geri döndü. Köy kahvehanesinde bir süre oturan Yılmaz, eve gitmek üzere arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kalp hastası olduğu öğrenilen Şerif Yılmaz'ın eve gitmemesi üzerine yakınları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışmalarına jandarmanın yanı sıra Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve AFAD ekipleri de katıldı.
Son görüldüğü yerde ara çalışmalarına devam edilirken, jandarma da olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı