'Kalp gözü'yle Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar - ORDU Haberi
"Kalp gözü"yle Kur'an - ı Kerim öğreniyorlar - ORDU - Kur'an - ı Kerim kursundan genel görünüm - Kursiyerlerin Kur'an öğrenmesi ve okumasından detaylar - Kursiyerlerin harfleri tanımasından detaylar - Eğitmen Vedat Yavuz'un röportajı - Kursiyerlerden Yılmaz Altuntaş'ın açıklaması - Arife Kontaş ile röportaj - Özen Kontaş'ın konuşması - Zekai Erdoğan ile röportaj"Kalp gözü"yle Kur'an - ı Kerim öğreniyorlar - Ordu 'da memurundan sporcusuna, öğrencisinden ev hanımına kadar görme engelliler, Braille alfabesiyle Kur'an - ı Kerim eğitimi almanın mutluluğunu yaşıyor - Görme engelli eğitmen Vedat Yavuz: - "Hem Kur'an - ı Kerim öğrenmiş hem de sosyal bir çevre edinmiş oluyorlar. Evlerinde sürekli kapalı kalan arkadaşlarımız yeni arkadaşlarla tanışıyorlar. Dolayısıyla kendilerine güzel bir dünya kapısı açmış oluyorlar"ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Ordu 'da farklı meslek grubunda yer alan ve Braille alfabesiyle Kur'an - ı Kerim eğitimi alan görme engelliler, azimleriyle takdir topluyor. Ordu Halk Eğitimi Merkezinde açılan kursta görevli görme engelli eğitmen Vedat Yavuz, kendisiyle aynı kaderi paylaşan bireylere Kur'an - ı Kerim dersi veriyor.Kentte yaşayan memurundan sporcusuna, öğrencisinden ev hanımına 6 görme engelli, hafta sonları katıldıkları kursta, Braille alfabesi ile Kur'an eğitimi alıyor.Bu eğitimin yanı sıra satranç gibi farklı aktivitelerle de sosyalleşme imkanı bulan engelliler, toplumda aynı kaderi paylaşan bireylere umut ışığı oluyor.Eğitmen Vedat Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engellilere, kabartma yazıları elleriyle orijinal Kur'an - ı Kerim'in harflerini tanımayı ve düzgün şekilde okumayı öğrettiklerini söyledi.
Kursiyerlerin, son derece üstün gayret gösterdiğini belirten Yavuz, "Buraya gelince hem Kur'an - ı Kerim öğrenmiş hem de sosyal bir çevre edinmiş oluyorlar. Evlerinde sürekli kapalı kalan arkadaşlarımız yeni arkadaşlarla tanışıyor. Dolayısıyla kendilerine güzel bir dünya kapısı açmış oluyorlar." dedi. Yavuz, kursun, herhangi bir yaş sınırı ve belli sayı kriteri koyulmaksızın açıldığına işaret ederek, toplam 128 saatlik program dahilinde kabartma cüzle Kur'anı Kerim'in altyapısının oluşturulduğunu anlattı.Temel harf ve harekeleri tanıma eğitiminin de verildiğini kaydeden Yavuz, şöyle devam etti:"Sadece seslerle ve parmaklarımızla kabartma harfleri tanıyarak bu işi gerçekleştiriyoruz. 2000'li yıllardan önce kabartma Kur'an - ı Kerim maalesef yoktu. 2000'li yıllardan sonra basılmaya başlandı. Orijinal Kur'an - ı Kerim ile birebir aynı. Bütün okuma kurallarının tamamı aynı. Yeter ki doğru öğrenelim ve doğru icra edelim. Gören bir insanın öğrendiği gibi ve hatta birçok yerde görme engelli kardeşlerimizin bu hususta hafızlığa varan eğitimlerine şahit oluyoruz. İyi ezberliyoruz. Böyle bir yeteneğimiz ve isteğimiz var."Yavuz, yılda üç defa açılan kursa talebin iyi noktada olduğunu ifade ederek, birebir ilgilenme adına kursiyer sayısının az tutulduğunu ve kurs bitiminde katılımcılara resmi belge takdim edildiğini sözlerine ekledi. - "Burada huzur buluyoruz"30 yaşındaki kursiyer Zekai Erdoğan ise önceden engellilere yönelik bu anlamda bir eğitim olmadığını belirterek, "Bunu başlatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Allah onlardan bin defa razı olsun. Onların sayesinde ülkemizde engellilerin hakları tanındı." ifadesini kullandı.Kendisinin de bu anlamda ilk kez eğitim aldığına işaret eden Erdoğan, hafta sonunu iple çektiğini ve çok güzel bir ortamda bulunduklarını kaydetti. Judo ve futsal sporcusu Özen Kontaş da arkadaşlarının yanı sıra eşiyle aynı kursta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kur'an öğrenmenin, bir Müslüman olarak görevi olduğunu belirten Kontaş, "Aynı zamanda da burada huzur buluyoruz. Bir insan huzur bulacaksa maneviyatını temizleyecekse burada Kur'an öğrenmekten daha iyi bir şey olamaz." diye konuştu. Santral memuru Yılmaz Altuntaş da kendileri için verimli bir kurs olduğunu vurgulayarak, "Kur'an - ı Kerim öğrenmeyi çok istiyordum. Allah'a şükür hocamız kadar olmasa da okumaya çalışıyorum. Kur'an - ı Kerim'i öğrendiğim için çok büyük haz duyuyorum. Diğer görme engelli arkadaşlarıma da hem burada kaynaşıp vakit geçirmelerini hem de Allah'ın kelamı olan Kur'an - ı Kerimi öğrenmelerini tavsiye ediyorum." dedi.